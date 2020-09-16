Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD’den Türkiye ve Yunanistan’a çağrı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili açıklama yaptı. Pompeo, "Doğu Akdeniz'de devam eden gerilimde tansiyon ve bölgedeki askeri ayak izi düşürülmeli" dedi. Almanya Başbakanı Merkel de Yunan mevkidaşıyla görüşerek destek mesajı verdi.

Sozcu.com.tr
09:05 -
Haberler Dünya
ABD’den Türkiye ve Yunanistan’a çağrı

Gelecek hafta Avrupa Birliği liderleri Doğu Akdeniz’deki gerilimi masaya yatırmaya hazırlanırken, Almanya ve ABD’den peş peşe açıklamalar geldi…

ABD’nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söyledi. Pompeo, Fransa merkezli France Inter radyosuna açıklamalarda bulundu. Diplomat, “Doğu Akdeniz’de devam eden gerilime dahil olan bütün ülkeler tansiyonu düşürmek için çalışmalı ve bölgedeki askeri ayak izi azaltılmalı” ifadesini kullandı.

Pompeo, tarafların görüş ayrılıklarını ve farklılıklarını uluslararası yasalar çerçevesince çözmesi gerektiğini söylerken askeri güç kullanılmaması gerektiğini dile getirdi. Pompeo, “Sorun, uluslararası yasalar ve kanunlar çerçevesince normal mekanizmalarla çözülmeli” dedi.

MERKEL, YUNANİSTAN’A HAK VERDİ
Dün ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel de açıklamalarda bulundu. Yunan mevkidaşı Kiriakos Miçotakis ile telefonda görüşen Merkel, Yunanistan’a destek mesajı verdi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, 3 günde iki kez Merkel’le telefonda konuşan Miçotakis, Oruç Reis çekilmeden görüşmelere devam etmeyeceğini söyledi. Merkel’in de Miçotakis’in bu yaklaşımına hak verdiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERAB'nin üst düzey isminden Türkiye'ye çağrıAB'nin üst düzey isminden Türkiye'ye çağrı
Son güncelleme: 09:11 16.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more