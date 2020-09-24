ABD’den Türkiye’ye Çin şirketleri uyarısı: Gerçek bir bedeli olur

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington Examiner dergisine özel açıklamalarda bulundu. ABD ve Çin arasında bilişim dünyasındaki gerilime değinen Pompeo, konuya Türkiye’yi de dahil etti.

Huawei ve ZTE gibi Çinli telekom şirketlerinin Türkiye’de son dönemde faaliyetlerini artırdığını öne süren Pompeo, “Şu anda Türkiye’de önemli miktarda veriye sahip olmaları ve bu verilerin Çin Komünist Partisi’nin elinde olduğu gerçeği her zamankinden daha dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor” dedi.

‘VERİLERİN KORUNDUĞUNDAN EMİN OLMALIYIZ’



Savunma ve güvenlik ağlarının güvende olduğundan emin olmak istediklerini belirten Pompeo, “Türkiye içinde veya başka herhangi bir ülkede Çin’in faaliyetlerinin artmasından etkilenecek olan sadece askeri ve güvenlik ağlarımız değil. Aynı zamanda Amerikan verilerinin korunduğundan da emin olmalıyız” ifadelerini kullandı.

‘İNSANLAR DAHA KÖTÜ DURUMDA OLACAK’

Çin’in sağladığı kredilere atıfta bulunan Pompeo, “Çin Komünist Partisi’nin kaynaklarını kabul etmenin gerçek bir bedeli olacaktır. En nihayetinde bu ülkelerdeki insanlar daha kötü durumda olacak. Bu sadece Güneydoğu Asya ya da Türkiye için değil, ABD için de geçerli” diye konuştu.