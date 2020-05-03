ABD’den Türkiye’ye ikinci corona virüsü teşekkürü

ABD Başkanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,”NATO müttefikimiz Türkiye’ye minnettarız, bunu birlikte atlatacağız, daha güçlü çıkacağız. Türkiye’nin desteği dünya çapında virüsle savaşan ABD şirketlerine yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiyenin ABD'ye geçen hafta yaptığı tıbbi yardımların ardından yaptığı açıklamasında teşekkürlerini iletmişti.

Pompeo, “Kriz zamanlarında NATO müttefikleri bir arada durmalıdır. Salgının en kötü vurduğu bölgelerde Covid-19 ile mücadelemize yardımcı olması amacıyla tıbbi kaynak ve koruyucu ekipman konusundaki cömert bağışı için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar” ifadelerini kullanmıştı.