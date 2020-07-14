AB’den Sırbistan ve Karadağ’a corona engeli!

AB yetkilileri, vaka sayısındaki artış nedeniyle ABD’nin listeye eklenmesinin söz konusu bile olmadığını ifade ettiler.

Reuters’a bilgi veren yetkililer Sırbistan ve Karadağ’ın listeden çıkarılması teklifini AB dönem başkanı Almanya’nın gündeme getirdiğini, Fransa, İspanya ve Hollanda’nın da desteklediğini belirttiler.

Teklifin resmiyet kazanması için bugün ilerleyen saatlerde yapılacak toplantıda AB diplomatları tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Liste şu anda sadece tavsiye durumunda, yani yasal bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ayrıca tüm AB ülkeleri bu listeye uygun da davranmıyor.

Sırbistan ve Karadağ’ın çıkarılmasının ardından listede Cezayir, Avustralya, Kanada, Çin, Gürcistan, Japonya, Fas, Yeni Zelanda, Rwanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay olmak üzere 13 ülke kalacak.

AB listeyi iki haftada bir güncelliyor.