AB’den Türkiye’deki mülteciler için corona yardımı

AB Komisyonu, karara gerekçe olarak Türkiye'deki corona salgınının, Suriyeli göçmenleri özellikle olumsuz etkilemesini gösterdi. Bu para daha önce üzerinde anlaşılan ve projelere bağlanan 6 milyar euro’luk yardımın içinde değil. Yani ayrı bir ödenek olarak gönderilecek.

Bunun karşılığında da, Türkiye'nin Yunanistan'a geçişleri engelleme sözü verdiği ve bu şekilde bir anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

DAHA HIZLI GÖNDERİLECEK

Türkiye, söz konusu yardımlar için AB'nin sözünde durmadığını ve 6 milyar euro’nun büyük kısmının ödenmediğini savunuyor.

Alman Funke Medya Grubu yayın organları, 6 milyarlık anlaşmanın üzerine eklenen yeni yardımın, daha çabuk şekilde gönderileceğini ve AB'nin genel bütçesinden karşılanacağını duyurdu.