ABD’li generale ırkçılık suçlaması

Deniz Piyadeleri sözcüsü Yüzbaşı Joseph Butterfield, soruşturmayı doğrulayarak, “Deniz Piyadeleri, tüm suistimal iddialarını, derecesine bakılmaksızın ciddiye alıyor ve iddialar doğrulanırsa uygun önlemler alınacaktır” dedi.

Avrupa ve Afrika Deniz Kuvvetleri’nin bulunduğu Stuttgart bölgesinde olayla ilgili Tümgeneral Stephen Neary'nin siyahlar için ırkçı hakaret içeren sözlerinin soruşturulduğu ve askerlerin ifadelerinin alındığı belirtiliyor.

YEDİ GENERAL SİYAHİ



Sözcü Butterfield, “Bir denizci aleyhine iddialarda bulunulduğunda gerekli işlem yapılır. Şu anda soruşturma sonuçlanana kadar açıklama ve detay veremem” dedi.

Deniz Piyadeleri Komutanı General David Berger, ülke çapında protestolar patlak vermeye başladığında, “doğrudan veya dolaylı, kasıtlı veya kasıtsız” önyargıların hoş görülmeyeceği yönünde bir açıklama yapmıştı. Deniz piyadelerinde 82 generalden yedisi siyahi.