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ABD’li hemşireden kan donduran iddia! Gözyaşlarıyla anlattı

Corona virüsünün en çok vurduğu ülke olan ABD'de bir hemşire, salgında yaşananlarla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Nicole Sirotek adlı hemşire, "En ufak bir terslikte bile hastaların fişi çekiliyor" dedi.

Sozcu.com.tr
12:36 -
Haberler Dünya
ABD’li hemşireden kan donduran iddia! Gözyaşlarıyla anlattı

Çin’de başlayan corona virüsü salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de sağlık sistemi iflasın eşiğine geldi. Asya ve Avrupa ülkelerinde salgın yavaşlamaya başlarken ABD’de vakaların ve can kayıplarının önüne geçilemiyor.

Nevada eyaletinden salgınla mücadeleye destek vermek için New York'a giden Nicole Sirotek adlı hemşire ülkedeki sağlık sistemindeki ihmalleri gözyaşlarıyla anlattı.

‘İHMALDEN ÖLÜYORLAR’

DHA’nın aktardığına göre çarpıcı itiraflarda bulunan hemşire, corona virüsü tedavisi gören ve iyileşme ihtimaline şüphe ile bakılan hastaların solunum cihazlarının fişlerinin en ufak bir durumda bile çekildiğini öne sürdü.

Sirotek çektiği videoda, “Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Savunucu gruplar bile bu insanlar hakkında bir şey yapmıyor, siyahi insanların hayatları burada önemli değil. Durum çok vahim. Binlerce kişi ihmallerden dolayı ölüyor” dedi.

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ABD Asya Çin Corona hemşire New York Sağlık
Son güncelleme: 12:48 07.05.2020
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