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ABD’li muhabir corona salgınında uçak yolculuğunu anlattı: Hayatımın en güzel tecrübesiydi

Pandemi sürecinde yolculuk yapma fikri hastalık bulaşması açısından kulağa korkutucu gelse de, bunun sanıldığı kadar endişe verici olmadığını New York Post muhabiri Melkorka Licea gözler önüne serdi. Licea, New York-Seattle arası uçak yolcuğunda başından geçenleri adım adım anlattı.

Sozcu.com.tr
09:59 -
Haberler Dünya
ABD’li muhabir corona salgınında uçak yolculuğunu anlattı: Hayatımın en güzel tecrübesiydi

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgın pek çok sektörü de durma noktasına getirdi. Onlardan en çok öne çıkanlardan biri de havacılık sektörü.

Dünyanın birçok noktasında olduğu gibi ABD’de de uçuşlar yeniden hız kazanmaya başladı. Pandemi sürecinde yolculuğun nasıl olduğu merak konusuyken, New York Post muhabiri Melkorka Licea birebir tecrübe ettiklerini aktardı.

New York’tan Seattle’a gitmek için JFK Havalimanı’na giden Licea, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kendimi en kötüsüne hazırlamıştım. El dezenfektanlarım, ıslak mendillerim ve maskem hazırdı. Zehirli, çaresiz bir hiçlik beklerken, farklı bir gerçeklikle karşılaştım. Babam neredeyse bomboş olan sekizinci terminale arabayla bıraktı.

Havalimanındaki boşluk dikkat çekiyor.

Havalimanının içi de çok farklı değildi. Alaska Havayolları’nın check-in sırasında yalnızca yedi kişi vardı. Herkes sosyal mesafe kuralına uyuyordu. Güvenlik kontrolü daha kötü olur diye düşündüm ama yanılmıştım. Orası daha da sakindi. Uçağa ilerlerken endişem artmıştı ama kabine girdiğimde anksiyetem boşa çıktı. Orta koltukların boş bırakıldığını fark ettim.

‘ENDİŞEYE GEREK YOK’

Maske takılı olarak uykunun tadını bile çıkardım. Ağzımın açık kaldığını kimse fark etmiyordu. Alacakaranlık Kuşağı’ndan bir canavarın mükemmel yolculuğumu mahvetmesini beklerken inişe geçtik. Corona virüsü kaptım mı bilmiyorum. Umarım kapmamışımdır. Ama bir şeyi kesin olarak biliyorum. Bu yaptığım düzinelerce uçuş arasında kesinlikle en iyi tecrübeydi.

Bu uçuşu hasta olan annemin bana ihtiyacı olduğu için yaptım. Eğer siz de uçmak zorundaysanız endişe etmenize gerek yok.”

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ABD Corona Dünya New York uçak
Son güncelleme: 10:14 28.05.2020
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