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ABD’li politikacı corona kurbanı

ABD'de Louisiana temsilcisi seçilen Luke Letlow, corona virüsü nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:13, 30/12/2020
Haberler Dünya
ABD’li politikacı corona kurbanı

Cumhuriyetçi Parti’den Louisiana temsilcisi seçilen Luke Letlow’un, 18 Aralık’ta rahatsızlanınca gittiği hastanede yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı.

Evde karantinaya alınan Letlow, 5 gün sonra durumu ağırlaşınca Ochsner LSU Health Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Letlow, dün akşam yaşamını yitirdi.

Evli ve iki çocuk babası Letlow’un sözcüsü yaptığı açıklamada, “Aile sayısız dua ve destek için minnettar, ancak bu zor ve beklenmedik zamanda mahremiyet istiyor” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:08:09,