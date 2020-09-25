ABD’li siyasetçiden Trump’a tepki: Burası Türkiye değil

Dün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısı sonrası bir gazetecinin bu yıl düzenlenecek başkanlık seçiminde Demokratlar’ın adayı Joe Biden'ın kazanması durumunda neler olacağına yönelik sorusu üzerine Donald Trump’ın, “Olacakları göreceğiz” yanıtını vermesi ABD’de gündem oldu…

Trump, basın toplantısında bir gazetecinin seçimi kaybetmesi durumunda görevi barışçıl şekilde devredip devretmeyeceği şeklindeki sorusuna, “Ne olacağını görmemiz lazım” yanıtını vermiş ve “Oy pusulaları hakkında çok fazla şikayetim var, oy pusulaları bir felaket” ifadesini kullanmıştı.

Trump ardından katıldığı başka bir programda Biden’ın kazanması ve sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması halinde mahkemenin vereceği karara uyacağı yanıtını verdi. Ancak Trump, “O noktaya gelene kadar gidecek uzun bir yolumuz olduğunu düşünüyorum. Postayla gönderilen pusulalar bir korku filmi gibi” dedi. Bütün bunların ardından hem Demokratlardan hem Cumhuriyetçilerden eleştiriler geldi.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat baskanı Pelosi Trump'ın böyle bir meseleyi gündeme getirmesinin bile üzüntü verici olduğunu belirterek “Amerikalılar seçimlerde mutlaka oy kullanmalı “dedi.

“TÜRKİYE’DE DEĞİLSİNİZ”



Geçen aylarda Trump ile sık sık karşı karşıya gelen Pelosi “Trump’ın kimlere hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin'e, Kim Jong Un'a, Türkiye'de Erdoğan'a hayranlık duyuyor. Ancak kendisine hatırlatırım. Kuzey Kore'de değilsiniz, Türkiye'de ya da Rusya'da değilsiniz Sayın Başkan. Bu arada Suudi Arabistan'da da değilsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz. Burası bir demokrasi. Neden bir an için ettiğiniz başkanlık yeminine ve Anayasaya bağlı kalmıyorsunuz” dedi.

EN YAKINLARI BİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Trump’ın saflarında yer alan deneyimli Cumhuriyetçi siyasetçiler de ABD Başkanı’nın sözlerine tepki gösterdi… Senato’da görev alan Mitch McConnell, “3 Kasım’daki seçimin kazananı 20 Ocak’ta görevine başlayacak. 1792’den beri her dört yılda bir olduğu gibi düzenli bir geçiş olacaktır” dedi.

Trump’a en yakın isimlerden biri olan Cumhuriyetçi Lindsey Graham da, “Size geçişin barışçıl olacağının garantisini verebilirim” dedi.

Tepkiler üzerine Trump geri adım attı… Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany , Trump'ın açıklamalarına ilişkin tartışmalara değinerek “Başkan, özgür ve adil bir seçimin sonuçlarını kabul edecek” ifadesini kullandı.