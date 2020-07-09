ABD’li uzman aşının en geç yıl başında gelebileceğini açıkladı!

Dr. Anthony Fauci dünyanın sabırsızlıkla beklediği Covid-19 aşısı için şu ifadeleri kullandı:

*Birden çok aşıda iyi ilerleme kaydedilirken, temkinli bir iyimserlik içindeyiz. Moderna’nın aşısı büyük ihtimalle bu ay sonu klinik testlere başlayacak. Birçok açıdan umut vaat eden başka adaylar da var.

*Birinci aşama ve hayvanlar üzerinde gördüğümüz verilere bakılırsa, koruyucu olduğunu düşündüğümüz tepkiler alındı. Ama bildiğiniz gibi, bütün aşı programlarında olduğu gibi, etkinliğini ve güvenliğini garanti edemezsiniz.

TEHDİT ALTINDAKİLERDEN BAŞLANACAK

BBC’deki bilgilere göre Fauci, bu yıl sonu ya da 2021 başlarında ihtiyacı olanlara vurulabilecek bir aşıya sahip olmayı umduklarını belirtti ancak aşılamaya en çok tehdit altındakilerden başlanacağını vurguladı.