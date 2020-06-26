ABD’li uzmanlar Covid-19 risk grubunu güncelledi!

CDC’den yapılan açıklamada, 25 Haziran’da mevcut verileri yansıtacak şekilde revizyonlar yapıldığı belirtildi.

Her gün Covid-19 hakkında daha fazla bilgi edinildiği ve yeni bilgiler elde edildikçe bilgilerin güncellendiği kaydedilen açıklamada yüksek risk grupları şu şekilde sıralandı:

*Kronik böbrek hastaları,

*KOAH hastaları,

*Katı organ naklinden bağışıklık sistemi zayıflamış durumda olanlar,

*Obeziteliler,

*Kalp yetmezliği bulunanlar,

*Koroner arter hastalığı veya kardiyomiyopatiler gibi ciddi kalp rahatsızlıkları olanlar,

*Orak hücreli anemi ve tip 2 diyabeti bulunanlar.

Açıklanan risk gruplarında bulunan her yaştan kişinin Covid-19’dan kaynaklanan ciddi risk altında olduğu kaydedildi. DHA