Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD’li uzmanlar uyardı: Protestolar vaka sayısını 3 kat artıracak

ABD hem corona virüsü salgını hem de George Floyd'un ölümü sonrası düzenlenen protestolar nedeniyle zor günler geçirirken uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. CDC uzmanları, protestolar dinmezse vaka sayısının üç kat artabileceğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr
15:45 -
Haberler Dünya
ABD’li uzmanlar uyardı: Protestolar vaka sayısını 3 kat artıracak

ABD’de George Floyd’un polis şiddetine kurban gitmesi sonrası başlayan protestolar ne salgın ne de önlem dinliyor.

Eylemlerin dozunun artmasıyla birlikte ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) yetkilileri, vaka sayılarının protesto öncesi döneme göre üç kat artabileceği konusunda uyardı.

Konuyla ilgili görüşlerini Sağlık Bakanlığı’na da ileten uzmanlar, protestolar sırasında korunamayan fiziksel mesafe nedeniyle virüsün yayılmasının kolaylaştığı ifade edildi.

Worldometers’ın verilerine göre 1.8 milyon vakaya ulaşan ABD’de 108 bini aşkın kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Son güncelleme: 15:48 03.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more