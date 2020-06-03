ABD’li uzmanlar uyardı: Protestolar vaka sayısını 3 kat artıracak

ABD’de George Floyd’un polis şiddetine kurban gitmesi sonrası başlayan protestolar ne salgın ne de önlem dinliyor.

Eylemlerin dozunun artmasıyla birlikte ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) yetkilileri, vaka sayılarının protesto öncesi döneme göre üç kat artabileceği konusunda uyardı.

Konuyla ilgili görüşlerini Sağlık Bakanlığı’na da ileten uzmanlar, protestolar sırasında korunamayan fiziksel mesafe nedeniyle virüsün yayılmasının kolaylaştığı ifade edildi.

Worldometers’ın verilerine göre 1.8 milyon vakaya ulaşan ABD’de 108 bini aşkın kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.