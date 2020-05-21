ABD’li uzmanlardan kritik iddia: 2 hafta önce başlasa 54 bin kişi hayatta olurdu

Corona virüsü Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıksa da, hem vaka hem de ölü sayısında başı çeken ABD salgının merkez üssü haline geldi. Virüs dünya genelinde can almaya devam ederken, New York Times gazetesi çok çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Columbia Üniversitesi’nin yaptığı modellemelere göre New York başta olmak üzere önlemler daha erken alınsaydı binlerce kişinin hayatı kurtarılabilirdi. Uzmanlar, sosyal mesafe kurallarının bir hafta erken uygulanmaya konulması halinde en az 36 bin kişinin bugün hayatta olabileceğini savundu.

YÜKSELİŞ AŞAMASINDA YAKALAMAK



Rakamın bununla da sınırlı olmadığı belirtilirken, karantina ve evde kalma kısıtlamaları iki hafta önce yani 1 Mart’ta başlasaydı kurtarılacak hayat sayısının 54 bine kadar çıkabileceği ifade edildi. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki isim epidemiyoloji uzmanı Jeffrey Shaman, “Bu çok büyük bir fark. O kısa süre içinde yükseliş aşamasında yakalamak, ölü sayılarını düşürmede kritik öneme sahip” dedi.

YENİDEN KONTROLDEN ÇIKABİLİR



Dünya genelinde olduğu gibi ABD’de de normalleşme adımlarının tartışıldığı dönemde çalışmanın yol gösterebileceğini vurgulayan Shaman, önlemlerin kaldırılarak eyaletlerin açılmasının salgının yeniden kolayca kontrolden çıkmasına zemin hazırlayabileceği konusunda uyardı.

Worldometers’ın verilerine göre 1.5 milyon vakanın görüldüğü ABD’de en az 94 bin kişi hayatını kaybetti.