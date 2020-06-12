Son dakika… ABD’li uzmanlardan kritik iddia: Çocuk felci aşısı coronaya karşı işe yarayabilir

Resmi kayıtlara göre Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünyaya yayılarak 7.5 milyona yakın insana bulaştı. Salgını bitirmek için ilaç ve aşı üretiminde adeta kıyasıya bir yarışa girilirken, halihazırdaki prototiplerin hiçbiri henüz onay alabilmiş değil.

Her şey yolunda gittiği takdirde bile yıl sonundan itibaren uygulanabileceği konuşulan aşılarla ilgili diğer bir sorun da üretilecek dozların dünyaya eşit şekilde dağıtılıp dağıtılamayacağı. İşte bu soruların ışığında ABD’den umut olabilecek bir açıklama geldi.

Corona virüsüne karşı halihazırda mevcut olan bir aşının işe yarayabileceği iddia edildi. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) Konstantin Chumakov ile Maryland Üniversitesi’nden Dr. Robert Gallo, Science dergisi için bir makale kaleme aldı.

UCUZ VE GÜVENLİ BİR YÖNTEM



Çocuk felcine neden olan polio virüsünün de corona gibi pozitif tek sarmallı bir RNA virüsü olduğunu belirten Chumakov ve Gallo, ortak bağışıklık mekanizmalarından etkilenebileceği teorisini ortaya arttı.

Bu sebeple corona virüsü aşısı bulunana dek çocuk felci aşısının geçici koruma sağlayabileceğini belirten ikili, bu yöntemin ucuz, güvenli ve geniş ölçekte uygulanabilir olduğunu ifade etti.

1 MİLYARDAN FAZLA DOZ ÜRETİLİYOR



Her yıl 140’tan fazla ülkede 1 milyardan fazla doz çocuk felci aşısı üretildiğini vurgulayan Chumakov ve Gallo, “Ağızdan uygulanan çocuk felci aşısında (OPV) komplikasyon riski çok düşük. Yalnızca 3 milyon dozda bir immünkompromize kişilerde görülebiliyor” dedi.

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