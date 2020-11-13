ABD’li ve Fransız diplomatlardan Dağlık Karabağ çıkarması

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmalar, Ermenistan’ın savaşı kaybettiğini ilan etmesinin ardından sona erdi.

Rusya'nın arabulucuğunda ortak bir bildiriye imza atılırken, Dağlık Karabağ ve Laçin koridorunda bir barış gücü oluşturulmasına karar verildi. Rus birliklerinin bölgeye konuşlandırılmasının ardından Fransız ve ABD’li diplomatların Moskova’ya giderek Dağlık Karabağ’ın akıbeti hakkında görüşme yürütmesi bekleniyor.

Moskova yönetimi, aynı zamanda Dağlık Karabağ sorununu çözmek için 1990’lı yıllarda kurulan Minsk grubuna da Washington ve Paris ile birlikte eş başkanlık ediyor. Ancak ABD ve Fransa’nın ateşkes anlaşmasında herhangi bir rolü olmadı.

LAVROV: UZAKLAŞMAK İSTEMİYORUZ



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Hiçbir şekilde Amerikalı ve Fransız mevkidaşlarımızdan uzaklaşmak istemiyoruz. Dahası, onları Moskova’ya davet ettik. Önümüzdeki birkaç gün içinde ulaşılan anlaşmaların uygulanmasına nasıl katkıda bulunabileceklerini değerlendirmek için gelecekler” dedi.