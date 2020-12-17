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ABD’nin doğusu kara teslim: 2 kişi can verdi

Corona virüsünde en çok yarayı alan ABD'de şimdi de kar fırtınası yaşanıyor. Doğu yakasını etkileyen fırtına nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:58, 17/12/2020
Haberler Dünya
ABD’nin doğusu kara teslim: 2 kişi can verdi

ABD’nin doğu yakası kara teslim… Michigan eyaletindeki Clinton ilçesinde düzinelerce aracın karıştığı kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Virginia Eyalet Polisi sözcüsü, kazada hayatını kaybedenlerden birinin 19 yaşında bir erkek olduğunu belirtti.

New York’taki Ulusal Hava Durumu Servisi’nden David Stark, Çarşamba akşamı Central Park’ta kar seviyesinin yaklaşık 7 santimetreye kadar ulaştığını duyurdu.

NEW YORK VALİSİ UYARDI

New York Valisi Andrew Cuomo şiddetli kar fırtınasına karşı insanlara uyarıda bulundu ve “Lütfen dikkatli olun, yollardan uzak durun ve fırtına için gerekli adımları atın” dedi.

Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh şehrinde ise bir aracın, sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine park halindeki başka bir araca çarptığı görüntülendi. Olayda yaralanma bildirilmedi.

 

ABD Çarşamba Corona HAVA DURUMU New York
Yayınlanma Tarihi:08:48,