Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD’nin doğusunu hortum vurdu: En az 25 ölü

ABD’nin Tennessee eyaletini hortum vurdu. Çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü felakette ölü saysının 25'e ulaştığı belirtiliyor.

Tayfun HOPALI / ABD
11:32 -
Haberler Dünya
ABD’nin doğusunu hortum vurdu: En az 25 ölü

ABD'nin Tennessee eyaletini dün sabaha karşı şiddetli fırtına ve hortum vurdu. Eyalet genelinde en az 140 binanın yıkıldığı felakette, hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldiği açıklandı.

Yetkililer ölü sayısının fazla olmasının nedeninin hortumun insanları uykuda yakalaması olduğunu ifade etti.

Tennessee Valisi Bill Lee bölgede olağanüstü hal ilan ederken, onlarca kişinin hala kayıp olduğunu arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Hortumdan en çok etkilenen bölgelerin Davidson, Putnam Coutny, Benton ve Wilson olduğu belirtildi.

Eyalette en az 50 bin kişinin elektriksiz kaldığı, yetkililerin hasar tespit çalışmaları yaptığı kaydedildi.

ABD
Son güncelleme: 11:40 04.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more