ABD’nin dünya liderliği imajı salgınla birlikte yerle bir oldu!

Almanya, Fransa, İspanya, Danimarka ve Portekiz gibi ülkelerde yapılan araştırmaya göre ABD’ye olan güven tarihin en alt seviyelerinde.

Ayrıca ankete göre corona salgını sırasında Avrupalılar hiç hissetmedikleri kadar yalnız ve savunmasız hissediyor.

ALMANYA’DA YÜZDE 65 NEGATİF

ABD’nin Avrupa’daki imajını test eden anketlere göre ABD olan negatif bakış en yüksek yüzde 71 ile Danimarka’da arkasından yüzde 70 ile Portekiz geliyor.

Fransa’daki oran ise yüzde 68 olurken Almanya’da bu oran yüzde 65’e kadar geriliyor. İspanya’daki ABD’ye negatif bakış ise yüzde 64 olarak açıklandı.