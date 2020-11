ABD’nin en heyecan verici seçiminde kazanan yüzde 50.2 oyla gri kurtlar oldu

ABD coğrafyasına özgü canlılardan olan ve 1940’ların ortalarında vahşi yaşamdan neredeyse tamamen silinen gri kurtlar geri dönüyor. Avlanarak, zehirlenerek, kapanlara yakalanarak nesli tükenme noktasına gelen gri kurtlar, tarihi bir seçim zaferi elde etti ve yuvalarına dönme hakkı kazandı.

10 yıllardır süren uzun uğraşlar sonucunda, çok az bir farkla gri kurtların Colorado eyaletinde vahşi yaşama dönmeleri halk tarafından onaylandı. Gri kurtların dönüşüne yüzde 50.2’lik oy oranıyla onay çıkarken aradaki fark yaklaşık 10 bin oy civarındaydı. Colorado Parklar ve Vahşi Yaşam Komisyonu, 2023’te tamamlananacak bir eylem planını hayata geçirecek. Ülke geneline küçük parçalar halinde yayılmış olan ve ulusal parklarda yer alan gri kurtlar olmaları gereken habitatta vahşi yaşama yerleştirilecek.

