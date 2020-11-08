ABD’nin en heyecan verici seçiminde kazanan yüzde 50.2 oyla gri kurtlar oldu

ABD coğrafyasına özgü canlılardan olan ve 1940’ların ortalarında vahşi yaşamdan neredeyse tamamen silinen gri kurtlar geri dönüyor. Avlanarak, zehirlenerek, kapanlara yakalanarak nesli tükenme noktasına gelen gri kurtlar, tarihi bir seçim zaferi elde etti ve yuvalarına dönme hakkı kazandı.

10 yıllardır süren uzun uğraşlar sonucunda, çok az bir farkla gri kurtların Colorado eyaletinde vahşi yaşama dönmeleri halk tarafından onaylandı. Gri kurtların dönüşüne yüzde 50.2’lik oy oranıyla onay çıkarken aradaki fark yaklaşık 10 bin oy civarındaydı. Colorado Parklar ve Vahşi Yaşam Komisyonu, 2023’te tamamlananacak bir eylem planını hayata geçirecek. Ülke geneline küçük parçalar halinde yayılmış olan ve ulusal parklarda yer alan gri kurtlar olmaları gereken habitatta vahşi yaşama yerleştirilecek.

Is Colorado’s ballot measure to reintroduce grey wolves the closest race in the country? pic.twitter.com/tSJBzdxdjv — Emily Pontecorvo (@emilypont) November 4, 2020

Çevrecileri sevindiren haber, Trump hükümetinin 30 Ekim’de gri kurtlara yönelik federal korumayı kaldırması ve gri kurtları Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası kapsamından çıkarmasının ardından geldi. Wyoming, Wisconsin, Minnesota ve Michigan eyaletlerinde kurt avlarının başlayacağı yönünde bir endişe doğuran 30 Ekim tarihli kararın ardından Colorado’dan adeta bir tepki geldi.

‘TEHLİKELİ BİR SIĞ GÖRÜŞLÜLÜK’

Sierra Club Bizim Vahşi Amerikamız Kampanyası yetkilisi Bonnie Rice, yaptığı bir açıklamada Trump hükümetinin aldığı karara itiraz edeceklerini ve konuyu yargıya taşıyacaklarını da aktardı: “Hala sayıları düzelmekte olan gri kurtlara yönelik bu kritik korumayı kaldırmak, özellikle gri kurtların neslinin tükenmeye yüz tutması ve bio-çeşitlilik krizi noktasında oldukça tehlikeli bir sığ görüşlülük. Kurtlarla birlikte yaşamaya daha fazla çaba sarf etmeliyiz ve tamamen iyileşmeleri için nesli tükenmekte olan türlerin korunmasını yeniden sağlamalıyız.”

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Vahşi yaşamı koruma derneklerinin araştırmalarına göre gri kurt popülasyonu olması gerekenin yüzde 10’u seviyesinde. Dağınık olarak coğrafyaya yayılmış olan gri kurtlara Colorado’da bir habitat sağlanması ABD’nin kuzeybatısı ile Great Lakes ve Northern Rockies bölgelerindeki kurt sürüleri arasında da bir köprü görevi sunacak.

Colorado Denver Üniversitesi’nde bütünleştirici biyoloji alanında çalışmalar yapan Prof. Diana Tomback’e göre bu planla daha sağlıklı gri kurt jenerasyonları yetişecek. Ancak elbette bu plan tam olarak endişeleri gidermiyor zira Colorado’nun komşusu Wyoming’de kurt avlamak serbest.

ʻʻ Sırt çantasını alıp doğa yürüyüşüne çıkan insanlar belki oradan geçmiş bir kurdun izine rastlayacaklar. Belki kamp yaparken uzaklardan bir kurt sesi duyacaklar. Bunlar doğanın ekolojik olarak dengede olduğunun sinyallari. Uzaklardan gelen bir kurt sesi korkulacak değil, kutlanacak bir durum. Colorado Denver Üniversitesi'nde bütünleştirici biyoloji alanında çalışmalar yapan Prof. Diana Tomback

Prop 114 adlı madde ile oylamada geçen tasarı ile ilk kez bir hayvan türüne yaşam alanı oluşturulması durumu halka soruldu. Vahşi Yaşamı Koruyan Coloradolular sözcüsü National Geographic’e yaptığı açıklamada oyların şehir merkezi ve kırsalda ciddi farklılıklar gösterdiğinin de altını çizdi ve tasarının geçmesinde Denver, Boulder ve Colorado Springs gibi şehir merkezlerinden gelen oyların büyük pay sahibi olduğunu aktardı.

Şehir merkezlerinde yaşayanlar çevre duyarlılıklarını öne çıkararak gri kurtların dönüşünü desteklerken kırsalda yaşayanlar ise bu yırtıcıları bir tehlike olarak görüyor. Ancak veriler böyle bir tehlikeyi işaret etmiyor.

Yapılan bir çalışmaya göre, 1900 ile 2000 yılları arasında Alaska’da ve Kanada’da sağlıklı bir kurtun bir insanı ısırdığı yalnızca 16 vakada kayıtlara geçti ve bu ısırıkların 6’sı tehlikeli denecek boyuttaydı. Aynı zaman diliminde bir kurtun bir insanı öldürdüğü yönünde bir kayıt bulunamadı.

İnsanlardan uzak durmaya meyilli olan kurtlar, Prof. Tomback’in çalışmalarına göre Kuzey Rocky bölgesinde hayvancılıkla uğraşanların sürülerinde her yıl yüzde 0.01 oranında zaiyata sebep veriyor. Gri kurtların geri dönüşü, kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve hastalık nedeniyle ölüp deli dana benzeri bulaşıcı hastalık ve enfeksiyon riski doğuran geyiklerin ve elklerin de nüfusuna denge getirecek.

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