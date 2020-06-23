ABD’nin eski Sağlık Bakanı’ndan acı itiraf: Virüsün hâlâ çok gerisindeyiz

Aralık 2019’da Çin’de başlayan corona virüsü salgınında kısa sürede merkez üssü haline gelen ABD’de bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre pazartesi günü itibarıyla ülkede 30 bini aşkın insana daha yeni tanı koyuldu.

424 kişinin de hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 2 milyon 312 bin 302, toplam ölü sayısı ise 120 bin 402’ye yükseldi. Söz konusu rakamları CNN International’a yorumlayan ABD’nin eski Sağlık Bakanı Kathleen Sebelius acı bir itirafta bulundu.

‘ÖNE GEÇMENİN TEK YOLU…’



ABD’nin salgını kontrol altına almaktan çok uzakta olduğunu söyleyen Sebelius, “Virüsün hâlâ çok gerisindeyiz” dedi.

Çok daha fazla test yapılmasına rağmen istenilen seviyede olmadıklarını savunan Sebelius, “Reaksiyon göstermeye devam ediyoruz. Virüsün önüne geçmiş değiliz. Bunu yapmanın tek yolu yeni vakaları her alanda durdurmak. Tek bir vaka ortaya çıktığında çılgınca test yapmak, izleri takip etmek ve karantinaya alındığından emin olmak” diye konuştu.

TRUMP’A TEST TEPKİSİ

Trump’ın “Ekibime söyledim, testleri biraz yavaşlatın” sözlerine de tepki gösteren Sebelius, “Yeteri kadar test yapamıyoruz ama o ‘rakamları’ istemeyen bir adam. Onlar rakam değil. Onlar hastalar ve sevdiklerini kaybeden insanlar” ifadelerini kullandı.