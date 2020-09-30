ABD’nin İncirlik Üssü’nü boşaltacağı iddiası… Mike Pompeo açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunanistan’da yayın yapan “Kathimerini” gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve ABD’nin İncirlik Üssü’nden çıkacağı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ankara ile Atina arasında tansiyonun düştüğünü belirten Pompeo bu konuda “bir fırsat penceresinin” doğduğunu dile getirdi.
Pompeo, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduklarını, gerilimi tırmandıran tek taraflı adımların kimsenin yararına olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.