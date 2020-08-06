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ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook istifa etti!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brian Hook'un ABD'nin İran Özel Temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

22:15 -
Haberler Dünya
ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook istifa etti!

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook görevinden istifa etti. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada söz konusu kararı duyurarak, “Brian Hook ABD’nin İran Özel Temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanlığı görevinden istifa etme kararı aldı” dedi.

POMPEO: GÜVENİLİR BİR DANIŞMAN

Bakan Pompeo, Hook’un Tahran yönetimine karşı tarihi sonuçlar elde ettiğini ve İran tarafından alıkonulan ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağladığını belirtti. Pompeo açıklamasında Hook’u “güvenilir bir danışman ve iyi bir arkadaş” olarak nitelendirdi.

Öte yandan 52 yaşındaki Hook, 2018 yılının sonlarında ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İran Özel Temsilciliği görevine başlamıştı. (İHA)
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