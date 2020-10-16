ABD’nin kaderini belirleyecek seçim yaklaşıyor! Anketler peş peşe açıklanıyor

ABD’de güncel anketlere göre, “swing (salıncak)” adı verilen bu eyaletlerde Demokrat aday Joe Biden önde giderken, mevcut Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump banliyölerde arayı kapattı.

ABD’de her eyalet Amerikan Kongresindeki üye sayısı kadar delege ile temsil edilebiliyor. Genel seçimde eyalette en çok halk oyunu kazanan aday da seçici delegelerinin tümünü kazanılmış sayılıyor.

Euronews’ta yer alan habere göre, ABD’de 8 eyalette tahminler şu yönde:

Arizona

Politico’ya göre Trump’ın pandemiyi ele alışı, Arizona’da özellikle yaşlı seçmenler arasında oy kaybına neden oldu. Burada yapılan anketlere göre, Trump’ın 2016’da aldığı destek önemli oranda düşmüş durumda. Ekim anketi, Biden’ın özellikle kalabalık Maricopa İlçesindeki Cumhuriyetçi yaşlı beyaz seçmenler arasında saygı kazandığı görülüyor.

Florida

Erken oylama bilgilerini derleyen sitenin “ABD Seçimler Projesi”ne göre, posta ve elden zarf bırakma yoluyla şimdiye kadar 17 milyon 114 bin 300 kişi oy kullandı. Florida da erken oylamanın en fazla yapıldığı bölgelerden biri. Cumhuriyetçiler tipik olarak Florida seçimlerinde devamsız oy pusulalarının iadelerinde hafif bir üstünlüğe sahip. Ama bu yıl ilk defa genel seçimin bu aşamasında, Florida’daki Demokratların büyük bir farkla Cumhuriyetçileri geride bıraktığı söylendi.

Georgia

Bu yıl Georgia’daki ilginin çoğu Trump döneminde Cumhuriyetçilere karşı sertleşen, Atlanta’nın kalabalık banliyölerine yönelik. Ancak sonucu, buradaki beyaz kırsal seçmenlerin değiştirebileceği yorumları yapılıyor. Ayrıca Trump’ın desteğini artırması da söz konusu.

Michigan

Trump’ın 2016’da beklenmedik bir şekilde kazandığı Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin da bu yıl durum farklı. Özellikle Michigan’da Trump’ın aleyhine bir hava esiyor. Daha önce buradaki beyaz işçi sınıfı arasında büyük destek gören Trump’ın şimdilerde popülaritesi azalmış durumda. Erken oylama ve mazeretsiz gıyaben oylamaya izin veren yeni yasaların seçmen katılımını tarihi seviyelere itmesi bekleniyor.

Minnesota

Donald Trump, dört yıl önce Hillary Clinton’a karşı yaşadığı kayıptan bu yana Minnesota’ya odaklandı. Ancak Trump artık 2016’daki kadar beyaz seçmen ve bağımsızlar arasında yarışmıyor. Ayrıca seçime bir aydan daha kısa bir süre kala, Başkan’ın umutlarının azalmaya başladığı yorumları yapılıyor.

Kuzey Carolina

Uzmanlar, hızla büyüyen Mecklenburg ve Wake ilçelerinin siyasi manzarayı şekillendireceğini belirtiyor. Trump’ın zaman zaman öne geçtiği eyaletteki en kalabalık bu iki ilçenin belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.

Pennsylvania

Bu yaz birkaç aydır Pennsylvania’da Donald Trump için işler doğru yönde ilerliyordu. Ancak ağustos ayından beri Trump’ın ilerlemesi durdu, hatta geriledi. Biden şu anda anket ortalamalarına göre yaklaşık 7 puan önde görünüyor. Trump’ın salgını ele alışı düşüşün temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Wisconsin

Geçen ay içinde Demokratların lehine görünen olayların bir araya gelmesiyle eyalette dengeler değişti. Wisconsin, pandeminin başlangıcından bu yana Covid-19’dan en çok etkilenen bölgelerden biri oldu. Seçmenler de Trump yönetiminin salgını yönetmesini ve Başkanın virüsün ciddiyetini ortadan kaldırmak için yaptığı erken girişimleri büyük bir dikkatle takip etti. Artık Donald Trump’ın bölgede üstünlük sağlayan Biden’ı yenmesi için kilit rol oynayacak seçmenlere ihtiyacı var.

ADAYLARA YAPILAN BAĞIŞ MİKTARI AÇIKLANDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın ve Demokrat parti başkan adayı Joe Biden’ın topladıkları bağışlar açıklandı. Açıklamaya göre, Donald Trump 238 milyon dolar bağış toplarken, Joe Biden ise 383 milyon dolar bağış topladı.

Biden’ın kampanyasına en büyük mali destek siyasi gruplardan geldi. Cumhuriyetçi aday Trump’ın seçim kampanyasına ise en büyük mali desteğin emeklilerden gelmesi dikkati çekti. (DHA)

İlginizi Çekebilir ABD Başkanlık seçimi anketlerinde son durum: Trump mı yoksa Biden mı kazanacak?