ABD’nin konuştuğu Türk! Yarışmaya damga vurdu

Bülent Gürcan şu anda ABD'de çok izlenen programın en sert mizaçlı yarışmacılarından biri olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’de büyüyen ve 20 yaşından sonra Amerika macerası yaşayan Gürcan, 2 yaşında yüzmeyi öğrendiğini, kamp yapmayı sevdiğini, 4 yaşındayken kız kardeşiyle denizden midye çıkarıp ates yakarak yediklerini söyleyerek “Hayatta kalmayı daha küçük yaşlarda öğrendim” dedi.

ABD ORDUSUNA KATILDI

1997’de özel pilot lisansını aldığını söyleyen Gürcan, 2000 yılında ABD ordusuna katıldı. İki çocuk babası olan Gürcan, Gümrük ve Sınır Koruma görevlisi olarak 10 yıl çalıştı.

Gürcan halen profesyonel olarak yaşam koçluğu yapıyor. El Paso Texas Üniversitesi’nden Kinesiyoloji ve Egzersiz Bilimi lisans derecesine sahip, Northwestern State Üniversitesi Sağlık ve İnsan Performansı alanında yüksek lisans derecesi var.

KARISI ENGEL OLMUŞ

Gürcan yıllardır seyrettigi Naked and Afraid programının hayranı oldu. Discovery kanalının programcıları ile yaptığı mülakatta daha önce katılmamasının tek nedeni olarak ayrıldığı eşini gösterdi.

Karısı ona, “Neden seni ormanda çıplak bir kadınla görmek isteyeyim” diyerek tepki göstermiş. Gürcan boşanır boşanmaz yarışmaya başvurdu ve hemen seçilmiş.

Başarılı Türk yarışmacı bir kısım Amerikalı tarafından desteklenirken birçok kişi de mesajlarıyla onun sert tavırlarını eleştiriyor.