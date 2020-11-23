ABD’nin planı tıkır tıkır işliyor: Selman ve Netanyahu’dan gizli görüşme

Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile başlayıp Bahreyn'le devam eden İsrail'le ilişkileri normalleştirme adımlarında sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD’nin girişimiyle Suudi Arabistan’ın da bu sürece dahil olacağıyla ilgili iddialar gerçeğe dönüşüyor gibi görünüyor. Bugün İsrail medyası çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

İsrail Ordu Radyosu, Başbakan Benjamin Netanyahu’nun dün gizlice Suudi Arabistan’a gittiğini öne sürdü. Habere göre Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte Suudi Veliaht Prensi Selman’la görüştü. Üçlü görüşmenin basına kapalı olarak gerçekleştiği belirtilirken, Haaretz gazetesi zirvenin Neom şehrinde yapıldığını yazdı.

MOSSAD BAŞKANI DA GİTTİ

Gazete, Netanyahu’yu taşıyan jetin uçuş verilerini gösteren bir haritaya da yer verdi. İsrail Başbakanı’na bu ziyarette eşlik edenler arasında İsrail gizli servisi Mossad’ın başkanı Yossi Cohen’in de yer aldığı öğrenildi.

Reuters konuyla ilgili iddiaları doğrulamak için ulaşsa da, İsrail hükümetinden bir cevap alınamadığını duyurdu. Söz konusu iddia doğrulanırsa, Netanyahu Suudi Arabistan’a giden ilk İsrail Başbakanı olacak.

BABA-OĞLUN ARASI AÇILDI

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), geçtiğimiz haftalarda Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın arasının İsrail yüzünden açıldığını yazmıştı.

Stephen Kalin, Summer Said ve Felicia Schwartz imzalı makalede, İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi konusunda Kral ve Veliaht Prens'in farklı görüşlere sahip olduğu belirtilmişti.

WSJ’nin analizine göre Prens Selman, İsrail'le ekonomik ilişkiler kurarak İran'a karşı beraber hareket etme taraftarıyken, babası ise İsrail boykotunu sürdürerek Filistin'e olan desteği devam ettirmeyi savunuyor.

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