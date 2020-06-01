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ABD’nin rakibinden sosyal medyada protesto göndermesi

Corona virüsü salgınından önce Hong Kong'ta başlayan Çin karşıtı gösteriler sırasında protestocuları desteklediği alenen açıklayan ABD'de gündem George Floyd cinayeti sonrasında ortaya çıkan protesto gösterileri. Hong Kong'taki gösteriler sırasında Çin'i suçlayan ABD'nin benzer bir durumda kalması Çinli yetkilileri harekete geçirdi.

Sozcu.com.tr
07:48 -
Haberler Dünya
ABD’nin rakibinden sosyal medyada protesto göndermesi

Hong Kong’taki gösteriler sırasında Çin’i eleştiren ABD, hem ülke içinde hem de diplomatik açıdan zor bir ikilemde kaldı. Hong Kong’taki gösterilerde Çin karşıtı bir tutum sergileyerek protestocuları destekleyen ABD’yi eleştirmek için Çinli ve Rus yetkililer adeta sıraya girdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Floyd’un ölmeden önce söylediği son söz olan “Nefes alamıyorum” sözünü Twitter’dan yazarak, ABD’li mevkidaşı Morgan Ortagus’un Hong Kong’taki gösteriler devam ederken protestoculara şiddet uygulanmasını eleştirdiği mesajını paylaştı.

Çinli diplomat, George Floyd’un son sözü olan “Nefes alamıyorum” yazarak mesaj verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın bir diğer sözcüsü Lijian Zhao da çok sayıda mesajı Twitter’da takipçileriyle paylaşırken, Rusya’nın Birleşmiş Milletler temsilcisinin yardımcısı Dmitry Polyanskiy’nin, “ABD, Hong Kong’ta Çin’in haklarını korumak ve barış ve düzen sağlamak için müdahale etmesini eleştirirken kendi ülkesinde neden kalabalıkları şiddet kullanarak dağıtmaya çalışıyor. Burada çifte standart vardır” sözlerini paylaştı.

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Son güncelleme: 07:54 01.06.2020
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