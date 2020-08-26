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ABD’nin Türkiye’ye seyahat uyarısı yenilendi

ABD hükümeti, 6 Ağustos’ta yayınladığı Türkiye’ye seyahat uyarısını bugün yeniledi. Yenilenen uyarıda, pandemi nedeniyle Türkiye gidilmesi sakıncalı ülkelerin yer aldığı 'Seviye 3'teki yerini korudu. Ancak terör nedeniyle daha önceki uyarıda Amerikan vatandaşlarına 'gitmeyin' denilen illerin sayısı 13'ten 11'e düşürüldü.

Zeynep GÜRCANLI
21:26 -
Haberler Dünya
ABD’nin Türkiye’ye seyahat uyarısı yenilendi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir önceki uyarısında terör tehlikesi nedeniyle Türkiye'nin 13 iline, -Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli, Van, Şırnak ve Hakkari- Amerikan vatandaşlarının gitmesinin sakıncalı olduğu açıklanmıştı.

İKİ İL HARİÇ TERÖR TEHDİDİ KALKTI

ABD Dışişleri'nin bugün yeniledi uyarıda terör tehdidi nedeniyle Amerikan vatandaşlarının gitmelerinin sakıncalı olduğu iller olarak sadece Hakkari ve Şırnak sayıldı. Uyarıda ayrıca Amerikan vatandaşlarının Türkiye-Suriye sınırının 10 km çevresine de yaklaşmamaları tavsiye edildi.

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ABD Ankara Bingöl Bitlis Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Gaziantep Hatay Mardin Şanlıurfa Siirt Suriye Terör Tunceli Türkiye
Son güncelleme: 21:31 26.08.2020
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