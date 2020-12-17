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ABD’ye ilk eşcinsel bakan geliyor

Biden Demokrat parti başkanlık yarışında kendisi lehinde çekilen Pete Buttigieg’i ulaştırma bakanı yapıyor.

Tayfun HOPALİ / ABD
Güncellenme: 07:45, 17/12/2020
Haberler Dünya
ABD’ye ilk eşcinsel bakan geliyor

38 yaşındaki Pete Buttigieg, Senato tarafından onaylanması halinde ABD'deki ilk eşcinsel bakan olacak.

Kabinesindeki kadın ve siyahilerin çoğunluğu nedeniyle eleştirilen Biden Amerikan tarihinde ilk kez gay bir bakan atayarak kabinesi en çok konuşulacak başkan olacak.

Biden Buttigieg'i, ‘‘Ülkenin kalbinden bir belediye başkanı, uzman yönetici, gönlü zengin bir politikacı, savaş muharibi, belediye başkanı olduğu dönemde Afganistan’da görevlendirilen bir istihbarat yetkilisi… Eski politikaları aşmaya kararlı, yeni fikirlerle gelen, yeni bir ses'' diye tarif etti.

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