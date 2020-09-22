ABD’yi ifşa eden Snowden’dan 5 milyon dolar ödeme

ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA) için çalıştığı sırada, 2013 yılında Amerikan istihbarat servisi CIA’ya ait gizli belgeleri sızdıran Edward Snowden’ın geçen yıl piyasaya çıkan “Kalıcı Kayıt” kitabından elde ettiği 4.2 milyon dolarlık geliri ABD hükümetine ödemeyi kabul ettiği açıklandı.

Snowden’ın kitaptan kazandığı gelire ekleme yaparak, ABD hükümetine 5 milyon dolar ödeme yapacağını kaydetti. Snowden, Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA) ile imzaladığı sözleşmelere aykırı olarak geçen yıl hükümet sırlarını içeren “Kalıcı Kayıt” kitabını hükümet onayı olmadan yayınlamıştı.

Rusya’da yaşayan Snowden, bu ay itibariyle kitap satışlarından, telif ücretlerinden ve ilgili haklarından 4.2 milyon dolar kazanmıştı. Diğer yandan Snowden’ın avukatı Lawrence Lustberg ise, Snowden’ın ABD mahkemesinin bu kararına itiraz edeceğini ifade etti.

İFŞA ETTİĞİ BELGELER DÜNYAYI SARSMIŞTI

37 yaşındaki Edward Snowden’ın 2013’te ifşa ettiği belgeler, NSA’nın Amerikan internet şirketlerinin topladığı tüm özel iletişim verilerine erişebildiğini ve yabancı ülke vatandaşlarına ait tüm internet yazışmalarının mahkeme izni olmaksızın bilgi toplamak için kullanılabildiğini ortaya çıkarmıştı.

İfşanın ortaya çıkmasından çok kısa bir süre sonra Snowden, 21 ülkeye iltica başvurusunda bulunmuş ve en sonunda Rusya’ya kaçmıştı. Bu yıl yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Trump’ın rakibi olan Vve o dönemde Başkan Yardımcısı olarak görev alan Joe Biden, o dönem Ekvador lideri Rafael Correa’yı telefonla aramış ve Snowden’a sığınma izni verilmemesini istemişti.

O dönemde Snowden’ın başvurduğu ülkeler arasında Almanya, Hindistan, Avusturya, Finlandiya, İspanya, Norveç, Hollanda, İtalya gibi ülkeler de bulunuyordu.

Snowden 2019 yılında yaşadıklarını anlattığı bir kitap yayınlamış ve birçok sanal zirvede boy göstermişti.