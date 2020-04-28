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ABD’yi yasa boğan olay! Corona kahramanı doktor intihar etti

ABD'de corona virüsünün en çok vurduğu bölge olan New York'ta bir hastanenin acil servis direktörü, kendisi de hastalığı geçirdikten sonra yaşamına son verdi.

Sozcu.com.tr
10:02 -
Haberler Dünya
ABD’yi yasa boğan olay! Corona kahramanı doktor intihar etti

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünya çapında can almaya başlayan corona virüsü, resmi verilere göre en çok ABD’yi vurdu. Worldometers’ın aktardığına göre dünya genelindeki 3 milyonu aşkın vakanı 1 milyonu ABD’de. Bu vakalar arasında 56 bin kişi de hayatını kaybetti.

Coronanın yeni merkez üssü haline gelen ülkede sağlık çalışanları adeta savaş dönemindeymişçesine mücadele yürütüyor. İşte bu mücadele doktor ve hemşirelerin ruh sağlığını da derinden yaralayabiliyor. 17 bin 500’ten fazla ölümle ilk sırayı alan New York’ta görev yapan bir doktorun yaşamına son vermesi ülkenin gündemine oturdu.

Lorna Breen.

New York-Presbyterian Allen Hastanesi’nde acil servis direktörü olan 49 yaşındaki Dr. Lorna Breen, salgın sürecinde kendisi de hastalanınca yönetim kendisini 10 gün boyunca evine gönderdi. İyileştikten sonra görevine dönmek isteyen Breen, bir süre daha dinlenmesi için geri çevrildi. Bu noktada Breen’in ailesi devreye girerken, doktoru Virginia Charlottesville’deki evlerine götürdü.

‘İŞİNİ YAPMAYA ÇALIŞTI’

Pazar günü Breen’i yerde hareketsiz bulan babası Philip Breen acil servis ekiplerine haber verdi. Ancak Dr. Breen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının geçmişte hiçbir ruhsal sıkıntısı olmadığını belirten baba Breen, “Lorna işini yapmaya çalıştı ve bu onu öldürdü” dedi.

Breen’in çalıştığı hastane ise doktorlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “O, bu mücadelede ön saflarda savaşan bir kahramandı” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 10:23 28.04.2020
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