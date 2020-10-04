Abraham Lincoln’ün son fotoğrafı ortaya çıktı

ABD tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Abraham Lincoln ile ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı… İnce ve uzun yüzü ve değişik sakal tarzıyla dikkat çeken ve ülkenin 16’ncı devlet başkanı olan Lincoln’ün 15 Nisan 1865’te suikaste uğradıktan sonra çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

John Wilkes Booth tarafından vurularak öldürülen Lincoln’ün son fotoğrafı Illionis’deki bir kasada bulundu. Californialı araştırmacı Whitnet Braun, Associated Press’e açıklama yaparak fotoğrafın yüzde 99 gerçek olduğunu söyledi.

KARŞIT İDDİALAR GELDİ

Bir belgesel programında ortaya çıkan fotoğrafı inceleyen Braun, “Bunu bulmak Kutsal Kase’yi bulmak gibi bir şey” dedi.

Fakat bazı araştırmacılar fotoğraftaki kişinin Lincoln olmadığını söyledi. 1984 yılında Abraham Lincoln hakkında kitap yazan Harold Holzer, “1861’den sonra fotoğrafı çekilen her sakallı Lincoln olacak diye bir şey yok” ifadesini kullandı.

Braun, Illionis’de yaşayan Jerald Spolar isimli bir dişçinin kendisine iki yıl önce ulaştığını söylerken, “Doktorlar, tarihçiler ve balistik uzmanlarıyla 2 yıl süren bir çalışma yaptık. Böyle bir şey 150 yıldır nasıl fark edilmemiş anlayamadım. Belgelere göre fotoğrafı Henry Ulke isimli bir fotoğrafçı çekmiş. Ulke, Lincoln’ün bedeni Beyaz Saray’a gönderilmeden önce çekmiş” ifadesini kullandı.

DEĞERİ 2.3 MİLYON DOLARA ÇIKABİLİR

Fotoğrafın daha sonra Lincoln’ün ailesine verildiği ve en sonunda da Lincoln’ün ikinci dereceden kuzeni Margaret Hanks’e ulaştığı belirtildi. 1986’da düzenlenen bir açık artırmada bu fotoğrafın da olduğu eşyaların ABD İç Savaşı’na meraklı olan Larry Davis tarafından 1986’da satın alındığı kaydedildi.

Ulke’nin akrabaları profesyonel fotoğrafçının otopsi fotoğraflarında uzmanlaştığını söyledi. Öte yandan ABD basını fotoğrafın gerçek olması durumunda değeri 2.3 milyon dolara kadar çıkabileceğini aktardı.

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