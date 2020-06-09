‘Acı bir şaka’ sözüyle gündem olmuştu… İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü görevden alındı

Corona virüsü salgınına ilişkin Çin'i yanlış bilgi vererek dünyayı yanıltmakla suçlayan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, görevden alındı. Sağlık Bakanı Said Nemeki tarafından görevden alınan Cihanpur'un yerine Sima Sadat Lari getirildi.

YENİ SÖZCÜYÜ UYARDI

Atama mektubunda yeni sözcüyü uyaran Bakan Nemeki, “Sözcü tarafından dile getirilen her konu, bakanlığın resmi görüşü olarak kabul edildiğinden basında ve sosyal medyada herhangi bir açıklama yapılmadan önce şahsımla gerekli düzenlemeler yapılmalı” diye belirtti.

CIHANPUR’UN AÇIKLAMASI ELEŞTİRİLMİŞTİ

DHA’nın aktardığına göre Cihanpur, nisan ayında salgın İran'da etkisini artırdığında basın toplantısında yaptığı konuşmada corona virüsü vakaları konusunda Çin'in verdiği sayıları “acı bir şaka” olarak nitelendirmiş ve Pekin yönetimini yanlış veri vererek dünyayı yanıltmakla suçlamıştı.

Söz konusu açıklama hem ülke içindeki bazı kesimler hem de Pekin yönetimi tarafından sert şekilde eleştirilmişti.