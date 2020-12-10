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Afgan gazeteci Maiwand katletildi… Bu yıl öldürülen 10’uncu isim

Afganistan'da gazeteci Malalai Maiwand, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırının kurbanı oldu. Maiwand, bu yıl ülkede öldürülen 10'uncu gazeteci...

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:50, 10/12/2020
Haberler Dünya
Afgan gazeteci Maiwand katletildi… Bu yıl öldürülen 10’uncu isim

Afganistan’ın Celalabad şehrinde yaşayan ve Enikas radyo ve televizyon kanalında çalışan gazeteci Malalai Maiwand uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Maiwand’ın bulunduğu araca ofise gittiği sırada ateş açan saldırganlar olay yerinden kaçarken, sürücünün de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Maiwand’ın hayatını kaybetmesiyle bu yıl Afganistan’da öldürülen gazeteci sayısı 10’a yükseldi.

Maiwand cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Herhangi bir grup saldırıyı resmi olarak üstlenmezken, sorumlu olduğu düşünülen Taliban’dan iddiaları reddeden bir açıklama geldi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, saldırıyı kendilerinin düzenlemediğini savundu.

ANNESİ DE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Saldırıya kurban giden Maiwand daha önce de hedef alınmıştı. 2018’de saldırıya uğrayan genç kadın ailesinde de tek değil. Maiwand’ın aktivist olan annesi 5 yıl önce kimliği belirlenemeyen bir silahlı saldırgan tarafında öldürülmüştü.

Afganistan’da medyayı destekleyen yerel bir organizasyon olan Nai, Maiwand’ın ölümü sonrası yayınladığı açıklamada, “Malalai’nin ölümüyle kadın gazetecilerin çalışma alanı daha da küçüldü. Gazeteciler işlerini daha önceden yaptıkları gibi sürdürmeye cesaret edemeyebilir” ifadelerine yer verdi.

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