Afrika’da aşı karşıtlarından ‘hamster değiliz’ protestosu

Covid-19’a karşı sürdürülen aşı çalışmalarında insanlı deneylerin Afrika’da başlatılacağı iddialarının ardından Güney Afrika’daki aşı karşıtlarından çok sert tepki geldi.

Johannesburg’da protesto düzenleyen aşı karşıtları genellikle tıbbi deneyler için kullanılan hamsterlara benzetildiklerini ileri sürerek ‘Biz hamster değiliz’ şeklinde tepki gösterdi.

Oxford Üniversitesi ile ortak aşı çalışmalarına katılan Witwatersrand Üniversitesi klinik çalışmalar kapsamında Güney Afrika’da 2 bin gönüllü üzerinde aşıyı denemek istemişti.

Yaklaşık 50 kişilik protestocu grup, üniversitenin önünde toplandı ve Afrikalıların üzerinde deneyler yapılmasına karşı çıktı.

İnsanların risklerini anlamadıkları tıbbi denemelere karşı korunmaları gerektiğine inanan grup, bugün yaşananları 1980’li yıllarda AIDS’in Güney Afrika’dan çıkmasıyla karşılaştırdı.

Göstericilerden 29 yaşındaki Tebogo Legoale, aşının ön görülmeyen yan etkileri olabileceği iddiasını savundu.

Güney Afrika’da bugüne kadar 150 binden fazla vaka görüldü ve 2 bin 600 can kaybı yaşandı.