Afrika’daki vaka sayısı 14 günde 250 bin kişi arttı!

Afrika kıtasında corona virüsünü tespit ederek yayılmasını engellemek için yapılan testlere göre vaka sayısı 750 bine ulaştı.

Sadece test yapılabilen ülkelerin resmi verilerinin dikkate alındığı kıtada şu ana kadar 15 binden fazla ölüm yaşandı ve 407 binden fazla kişi testinin pozitif çıkmasının ardından iyileşti.

DSÖ kıtadaki 500 bin vaka sayısının ise 8 Temmuz’da yakalandığını hatırlattı.

TEDBİRLERİN GEVŞETİLMESİ ENDİŞE YARATIYOR

Dünya Sağlık Örgütü, gelişmiş ülkelere yağtığı çağrılarından kıtadaki durumu iyi olmayan ülkelere yardım edilmesini istemişti.

Afrika’daki birçok ülkede test yapabilecek sağlık altyapısı bulunmuyor ya da çok zayıf durumda.

Buna karşın birçok ülke salgının başlangıcında uyguladığı tedbirleri gevşetme kararı aldığını açıkladı.

Kıtadaki en yüksek test ve vaka sayısına sahip ülkeler Güney Afrika, Gana, Nijerya, Mısır ve Cezayir olarak sıralanıyor.