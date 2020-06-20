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Afrin’de bombalı saldırı!

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 4 sivil yaralandı.

23:14 -
Haberler Dünya
Afrin’de bombalı saldırı!

Suriye’nin Afrin ilçesinde bulunan Vilar Caddesi'nde bomba yüklü araç patlatıldı.

Patlamada 4 sivil ağır şekilde yaralandı. Sivil savunma ekipleri tarafından patlama sonrası çıkan yangın söndürülürken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. İHA

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