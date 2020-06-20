Afrin’de bombalı saldırı!

Suriye&#8217;nin Afrin ilçesinde bulunan Vilar Caddesi'nde bomba yüklü araç patlatıldı.. Patlamada 4 sivil ağır şekilde yaralandı. Sivil savunma ekipleri tarafından patlama sonrası çıkan yangın söndürülürken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. İHA. . İLGİLİ HABERAfrin&#039;de 44 sivilin yaşamını yitirdiği katliamın failleri yakalandı. . . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/afrinde-bombali-saldiri-2-5886279","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/afrinde-bombali-saldiri-2-5886279","pageType":"yazi","pageIdentifier":5886279,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Afrin&#8217;de bombalu0131 saldu0131ru0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5886279,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/afrinde-bombali-saldiri-2-5886279/","headline":"Afrin&#8217;de bombalu0131 saldu0131ru0131!","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["bomba","bombal\\u0131 sald\\u0131r\\u0131","patlama","PKK","sald\\u0131r\\u0131","Suriye","Ter\\u00f6r","ter\\u00f6r \\u00f6rg\\u00fct\\u00fc","ter\\u00f6rist","yang\\u0131n"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/20/iecrop/afrin-iha_16_9_1592684050.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-06-20 23:14:31","datePublished":"2020-06-20 23:14:31","dateModified":"2020-06-20 23:14:31","info":"{"seo_news":"false"}"});