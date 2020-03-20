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Afrin’de bombalı saldırı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi.

21:19 -
Haberler Dünya
Afrin’de bombalı saldırı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Afrin merkezdeki Raco Caddesi’nde meydana gelen patlamada yaralı veya can kaybı olmadı. Patlama bölgede hasara yol açtı. İHA

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