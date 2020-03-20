Afrin’de bombalı saldırı

Suriye&#8217;nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Afrin merkezdeki Raco Caddesi&#8217;nde meydana gelen patlamada yaralı veya can kaybı olmadı. Patlama bölgede hasara yol açtı. İHA. İLGİLİ HABERAfrin&#039;de bombalı saldırı! Yaralılar var. . İLGİLİ HABERTerör örgütü Afrin&#039;de sivillere saldırdı!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/afrinde-bombali-saldiri-5692126","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/afrinde-bombali-saldiri-5692126","pageType":"yazi","pageIdentifier":5692126,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Afrin&#8217;de bombalu0131 saldu0131ru0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5692126,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/afrinde-bombali-saldiri-5692126/","headline":"Afrin&#8217;de bombalu0131 saldu0131ru0131","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["bomba","bombal\\u0131 sald\\u0131r\\u0131","Halep","motosiklet","patlama","PKK","sald\\u0131r\\u0131","Suriye","Ter\\u00f6r","ter\\u00f6r \\u00f6rg\\u00fct\\u00fc"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/20/iecrop/afrin-saldiri-arsiv-iha_16_9_1584728370.jpg","author":"marar","dateCreated":"2020-03-20 21:19:34","datePublished":"2020-03-20 21:19:34","dateModified":"2020-03-20 21:19:34","info":"{"seo_news":"false"}"});