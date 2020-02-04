Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Afrin’de füze saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'e bağlı Afrin ilçe merkezine düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 sivil de yaralandı.

17:22 -
Haberler Dünya

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezinde bulunan bir okula füze ile saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı.

Saldırı nedeniyle okul ve çevresindeki evlerde büyük hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* PKK/YPG terör örgütü, Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye 4 Grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

(İHA)

 

İLGİLİ HABERAfrin benzeri bir operasyon olurAfrin benzeri bir operasyon olur
Fırat Kalkanı Halep Mete Yarar okul operasyon PKK saldırı Sözcü Suriye Terör terör örgütü
Son güncelleme: 17:43 04.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more