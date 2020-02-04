Afrin’de füze saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezinde bulunan bir okula füze ile saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı.

Saldırı nedeniyle okul ve çevresindeki evlerde büyük hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* PKK/YPG terör örgütü, Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye 4 Grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

(İHA)