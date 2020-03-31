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Ağaç kılığına girdi! Sokağa çıkma yasağını deldi

Sırbistan’da corona virüsü salgını nedeni ile ilan edilen sokağa çıkma yasağını ağaç kılığına girerek, delen bir kişi polis tarafından yakalandı.

18:18 -
Haberler Dünya
Ağaç kılığına girdi! Sokağa çıkma yasağını deldi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeni ile birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkelerden biri olan Sırbistan'da bir vatandaş kendisine ağaç süsü vererek yasağı delmeye çalıştı.

FOTO: İHA

Sırbistan polisinin durumun farkına varmasıyla sokağa çıkma yasağını delen vatandaş gözaltına alınırken, yasağı delen kişinin 3 gündür bu şekilde sokağa çıktığı anlaşıldı.

Sırbistan'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara ciddi cezalar uygulanıyor.

Sırbistan'da toplam corona virüsü vakası 900'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23'e ulaştı.(İHA)

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