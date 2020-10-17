Akar: Saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Görüşmede Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekatta gelinen son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

“TARİH ASLA AFFETMEYECEKTİR”

Ermenistan’ın Gence’ye gerçekleştirdiği ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

* Ermenistan yine çocuk, kadın ve yaşlı demeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi katletmiştir.

* Ermenistan savaş suçu işlemeye, ‘ateşkes’, ‘müzakere’ çağrısı yapanlar ise bu saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir.

* Sivillere yönelik balistik füzelerle yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek, bu vahşete sessiz kalanları da tarih asla affetmeyecektir.

“DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin hayatını kaybeden sivil halkın kanlarını yerde bırakmayacağına yönelik inancını dile getiren Bakan Akar, “Toprak bütünlüğünü koruma, öz topraklarına kavuşma mücadelesinde Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya, haklı davalarında tüm imkanlarımızla onları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Fuzuli kentinin işgalden kurtarılmasından, sivil yerleşim yerlerini ateş altına alan Ermenistan'a ait iki SU-25 savaş uçağının düşürülmesinden dolayı Azerbaycan ordusunu da tebrik eden Bakan Akar, tüm şehitlere saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycan Türklerine Allah’tan rahmet diledi, yaralılara şifa dileklerini de iletti.

İlginizi Çekebilir MSB'den Ermenistan'ın saldırısına çok sert tepki