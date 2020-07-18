Akdeniz’de can veren göçmene üç ülke de sahip çıkmadı: Son haysiyet parçası da boğuldu!

Libya açıklarında kısmen batmış bir botta sıkışan bir göçmenin cansız bedeninin Libya, İtalya ve Malta’ya defalarca bildirilmesine rağmen iki haftadan uzun süredir denizde sürüklendiği öne sürüldü.

Akdeniz üzerinden Avrupa’ya gitmeye çalışan göçmenleri kurtarmak amacıyla faaliyet gösteren Sea-Watch yardım kuruluşu, konuyu sosyal medyadan paylaşarak göçmenin cansız bedenini ilk olarak 29 Haziran’da Libya açıklarında tespit ettiklerini açıkladı.

DEFALARCA BİLDİRİLDİ

Sea-Watch, hava aracı tarafından tespit edilen göçmenle ilgili olarak Libya, İtalya ve Malta ile temasa geçti. Örgütün açıklamasına göre, aradan geçen iki hafta boyunca göçmenin cesedinin halen denizde sürüklenmekte olduğu belirlendi.

Üç ülkeye dört kez bildirimde bulunuldu ancak hiçbir ülkeden yanıt gelmedi. Örgüt, göçmenin kimliğinin ve nereden geldiğinin bilinmediğini, aynı botta hayatını kaybeden başka insanların da olabileceğini vurguladı.

‘KALE İNŞA ETMENİN SONUCU’

Sea-Watch ekibi, “İnsanların Akdeniz’i geçerken ölmesi, Avrupa’nın etrafına kale inşa etmesinin bir sonucudur. Bir de cansız bedenin denizden alınmadığı, kimliklerin belirlenmediği, yakınlarına haber verilmediği zaman AB’nin kalan son haysiyet parçası da bu insanlarla birlikte Akdeniz’de boğulmuş demektir” şeklinde bir açıklama yaptı.

‘TARTIŞMALAR AHLAK DIŞI’

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de bu gibi olaylardan, denizde göçmenlere yardım için çalışanlara karşı çıkanların da sorumlu olduğunu söyledi.

Filippo Grandi, La Repubblica gazetesine verdiği mülakatta, “Sea-Watch tarafından dağıtılan bu trajik bot enkazı fotoğrafı, denizde hayat kurtarma çalışmalarıyla ilgili tartışmaları bir kez daha ahlak dışı ve tiksindirici kılıyor” diye konuştu.