Akdeniz’de panik: Yelkenli kayboldu, turistler aranıyor

Tunus'tan İtalya'ya gitmekte olan ve içerisinde 4 turistin bulunduğu teknenin dün akşam saatlerinde Girit Adası açıklarında kaybolduğu ve arama kurtarma çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Tunus'tan İtalya'ya gitmekte olan ve içerisinde 1 Libya ile 3 Tunus vatandaşının bulunduğu yelkenli teknenin Girit Adası açıklarında fırtınaya yakalandıkları ve motor arızası nedeniyle teknenin su almaya başladığı belirtilerek yardım istedikleri belirtildi. Ardından tekne ile irtibat kesildi.

Girit Adası'nın güneyindeki bölgede meydana gelen olayın ardından Yunanistan sahil güvenlik botları ve helikopterlerinin arama kurtarma çalışmalarına başladığı , çalışmalar bölgedeki çalışmalara balıkçı tekneleri ile yatlarında katıldığı belirtildi.