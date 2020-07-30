Akdeniz’de sürükleniyorlardı! Bir tekne dolusu göçmende corona çıktı

Maltalı yetkililerden yapılan açıklamada, sahil güvenlik tarafından kurtarılan yaklaşık 94 kişi arasından 20 kişinin testi negatif çıkarken 9 kişinin test sonuçlarının ise beklendiğini bildirildi.

DHA’nın aktardığı habere göre 30 saatten fazla akıntıya kapılan göçmenlerin, Eritre, Fas ve Sudan´dan gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, virüse yakalanan göçmenlerin, karantina merkezlerinde gözetim altında tutulacağını ve gemideki diğer kişilerin ise 14 gün karantinada kalacağını ifade etti.