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Akdeniz’de sürükleniyorlardı! Bir tekne dolusu göçmende corona çıktı

Akdeniz'de akıntıya kapılan ve Malta'da kurtarılan bir teknedeki 65 sığınmacının corona virüsü testi pozitif çıktı.

Sozcu.com.tr
10:30 -
Haberler Dünya
Akdeniz’de sürükleniyorlardı! Bir tekne dolusu göçmende corona çıktı

Maltalı yetkililerden yapılan açıklamada, sahil güvenlik tarafından kurtarılan yaklaşık 94 kişi arasından 20 kişinin testi negatif çıkarken 9 kişinin test sonuçlarının ise beklendiğini bildirildi.

DHA’nın aktardığı habere göre 30 saatten fazla akıntıya kapılan göçmenlerin, Eritre, Fas ve Sudan´dan gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, virüse yakalanan göçmenlerin, karantina merkezlerinde gözetim altında tutulacağını ve gemideki diğer kişilerin ise 14 gün karantinada kalacağını ifade etti.

Corona Eritre Fas Malta sudan
Son güncelleme: 10:38 30.07.2020
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