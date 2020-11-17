Alaska’da uçak, iniş sırasında boz ayıya çarptı

Olay, ABDnin Alaska eyaletindeki Yakutat Havaalanında meydana geldi. İniş yapmak üzere alçalan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, o sırada pist üzerinden geçen iki boz ayıdan birine çarptı.

Uçağın sol kanadının altındaki teker bölümünün ayıya çarptığı ifade edildi. Kazada uçağın ufak çaplı hasar aldığı belirtilirken ayının ise öldüğü aktarıldı.

Alaska Ulaşım ve Kamu Tesisleri Bölümü Sözcüsü Sam Dapcevich kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce uçakların geyiklere, kazlara ve diğer hayvanlara çarptığını ancak bir ayıya ilk kez çarpıldığını söyledi.

Dapcevich, “Uçağın burun kısmı ayıları ıskaladı, ancak kaptan pilot uçağın sol tarafında bir darbe hissettiğini söyledi. Bakım teknisyenlerimiz, uçağı tamir ediyorlar. Bu işlem birkaç gün sürecek” ifadelerini kullandı. DHA