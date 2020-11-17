Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Alaska’da uçak, iniş sırasında boz ayıya çarptı

Alaska Havayollarına ait yolcu uçağı, Yakutat Havaalanına iniş yaptığı sırada pistte bulunan iki boz ayıdan birine çarptı. Ayının yaşamını yitirdiği bildirildi. Alaska Ulaşım ve Kamu Tesisleri Bölümü Sözcüsü Sam Dapcevich, bir uçağın ilk kez ayıya çarptığını söyledi.

Güncellenme: 00:49, 17/11/2020
Haberler Dünya
Alaska’da uçak, iniş sırasında boz ayıya çarptı

Olay, ABDnin Alaska eyaletindeki Yakutat Havaalanında meydana geldi. İniş yapmak üzere alçalan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, o sırada pist üzerinden geçen iki boz ayıdan birine çarptı.

Uçağın sol kanadının altındaki teker bölümünün ayıya çarptığı ifade edildi. Kazada uçağın ufak çaplı hasar aldığı belirtilirken ayının ise öldüğü aktarıldı.

Alaska Ulaşım ve Kamu Tesisleri Bölümü Sözcüsü Sam Dapcevich kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce uçakların geyiklere, kazlara ve diğer hayvanlara çarptığını ancak bir ayıya ilk kez çarpıldığını söyledi.

Dapcevich, “Uçağın burun kısmı ayıları ıskaladı, ancak kaptan pilot uçağın sol tarafında bir darbe hissettiğini söyledi. Bakım teknisyenlerimiz, uçağı tamir ediyorlar. Bu işlem birkaç gün sürecek” ifadelerini kullandı. DHA

İlginizi ÇekebilirFransa'da iki uçak havada çarpıştı: 5 ölüFransa'da iki uçak havada çarpıştı: 5 ölü
darbe Fransa uçak yolcu uçağı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more