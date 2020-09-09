Aldatılan kadından sıra dışı intikam! Şehrin her yerine yapıştırdı

ABD’de sosyal medya kullanıcıları bir aldatma hikayesini konuşuyor. Reddit’te paylaşılan fotoğrafta şehrin dört bir yanına yapıştırılmış el ilanları görülüyor.

New York’ta yaşayan ve eşi tarafından aldatıldığını öğrenen bir kadın, intikam almak için el ilanları bastırdı. Kendisi, eşi ve çocuklarının yer aldığı bir fotoğrafı seçen kadın, ilanları bulunduğu bölgenin her yerine yapıştırdı.

Kadın ilanın altına ise, “Eşini ve çocuklarını terk edip kadınlarla birlikte olmak için RTC’ye geldi. Bazıları sizin komşularınız. O hala evli ve başka bir kadınla yaşıyor” notunu düştü.

‘ÇOCUKLARA NE GEREK VARDI?’



Polise de çağrı yapan kadın, adamın zinayla suçlanmasını talep etti. Söz konusu görüntü sosyal medyada hızla yayılırken, kadına destek verenlerin yanı sıra eleştirenler de oldu.

Pek çok kullanıcı “Çocukların fotoğrafta olmasına ne gerek vardı?” yorumunda bulundu.