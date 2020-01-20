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Aldatılan kadının intikamı acı oldu! Sabah uyandığında cinsel organı…

Ukrayna'nın Dinyeper Nehri kıyısındaki Zaporijya şehrinde aldatılan bir kadın, eşinden emsalsiz bir intikam aldı.

Sozcu.com.tr
09:17 -
Haberler Dünya
Aldatılan kadının intikamı acı oldu! Sabah uyandığında cinsel organı…

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; 40’lı yaşlarında olduğu ifade edilen adam, sabah acıyla uyandı ve penisinde cinsel ilişkiye girmesini engelleyecek türden metal bir mekanizma takılı olduğu fark etti.

Cinsel organı şişen ve moraran Ukraynalı, metal mekanizmayı önce kendi kendine çalıştı, başaramayınca da sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Doktorlar da işin içinden çıkamayınca bu konularda uzman bir ekibe haber verildi.

FOTO: Daily Mail

‘Kobra” olarak anılan kurtarma ekipleri, metal mekanizmayı testereyle keserek çıkardı. Operasyon titizlikle yapıldı; zira metali keserken etrafa kıvılcımlar yayılıyordu.

Doktorlar, hastanede tedavi edilen adamın iyileşeceğini ve cinsel organının işlevini geri kazacağını söyledi.

Ukrayna medyasında çıkan haberlerde, adamın, aldatıldığını öğrenen karısı tarafından cezalandırıldığı ifade edildi.

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Son güncelleme: 09:22 20.01.2020
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