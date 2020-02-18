Aldatıldığını öğrenen kadından sosyal medyanın gündemine oturan intikam!

Sosyal paylaşım sitesi Reddit’te hızla yayılan görselde evin önüne bırakılmış bir yatak görülüyor. Yatağın üzerine sprey boyayla bir yazı yazılırken, Reddit kullanıcıları olayın perde arkasını paylaştı.

İddiaya göre kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın, intikam almak için harekete geçti ve yatağın üzerine, “Kilitleri değiştirdim. Bu yatağı sevgilinin evine götür. Senden boşanıyorum. Çocuklara yatağımızda ne yaptığını anlattım. Artık babalarını sevmiyorlar” yazdı.

Fotoğraf kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, olayın Avustralya’da yaşandığı öne sürüldü.