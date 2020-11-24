Aliyev 27 yıl sonra Ağdam’da: Vahşetin şahidini yeniden inşa edeceğiz

Ermenistan’ın ağır yenilgiye uğratıldığı çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağdam'a ilk kez ziyaret gerçekleştirdi. Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermeniler tarafından harap edilen Ağdam Cuma Cami'yi ziyaret ederek Mekke'den getirdikleri Kur'an-ı Kerim'i camiye bağışladı ve dua etti.

Ziyareti sırasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgal altındaki Ağdam'ın 20 Kasım’da kurtarıldığını vurgulayarak, “Bu vesileyle Azerbaycan halkını, Ağdam halkını tebrik ettim. Bugün buradayım ve Azerbaycan bayrağını göndere çektim. Bu tarihi olay nedeniyle tüm Ağdam halkını bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

HAREKAT PLANLANMIŞTI



Ağdam harekatının önceden planlandığına vurgu yapan Aliyev, “Savaşın tüm sırlarını açığa çıkarmak için henüz çok erken. Gelecekte çok ilginç konular ortaya çıkacaktır.

Ama bugün Ağdam harekatının planlandığını güvenle söyleyebilirim. Ağdam’ı çoktan alırdık. Ancak çok sayıda kayıp olacaktı. Bu nedenle Şuşa’nın ve 70’den fazla köyün 9 Kasım’da kurtuluşundan sonra düşman artık dayanamadı, teslim oldu, beyaz bayrak kaldırdı, şartlarıma uyarak yenilgisini kabul etti” ifadelerini kullandı.

GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ



İHA’nın aktardığına göre Ağdam şehrinin Ermeni vahşetinin şahidi olduğunu vurgulayan Aliyev, “Ağdam şehrini, tüm köylerini yeniden inşa edeceğiz. Tabii ki çok çaba gerektirecek. Ancak 44 gün birlik gösterdiğimiz gibi, kurtulmuş topraklarımızın restorasyonunda birlik ve kararlılık göstereceğimize inanıyorum.

Tüm şehirlerimizi restore edeceğiz, daha güzel şehirler olacak. Kentlerimizde kalan tarihi eserleri restore edip gücümüzü bir kez daha göstereceğiz. Ağdam bizim. Karabağ Azerbaycan’dır” diye konuştu.