Aliyev: Türkiye de masada oturmalı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında son günlerde tırmanan tansiyon ile ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarda bulundu. Rus haber ajansı RIA’nın “acil” koduyla servis ettiği haberde Aliyev Türkiye’nin de barış sürecine dahil olması gerektiğini söyledi.

27 Eylül’de başlayan çatışmalar kısa sürede alevlenmiş ve özellikle Ermenistan ordusunun Azerbaycan’da sivillerin yoğun yaşadığı bölgelere saldırması uluslararası kamuoyunu tedirgin etmişti. Özellikle petrol ve doğalgaz boru hattının geçtiği bölge jeostratejik önemi dolayısıyla dikkat çekiyor.

“ERMENİSTAN İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu’nun da katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Akar, “Ermenistan sivilleri hedef alarak bu şekilde savaş suçu işliyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Çocuk, kadın, yaşlı demeden masum sivilleri açıkça hedef alan Ermenistan yöneticileri başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında mutlaka önümüzdeki dönemde yargılanacaktır” dedi.

Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara da değinen Akar, Azerbaycan’ın işgal edilen öz topraklarının verilmesini, işgalci durumundaki Ermenilerin oradaki toprakları terk etmelerini istediğini belirtti. Akar, “Sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Terör örgütleriyle bile iş birliği yapan Ermenistan cephede kahraman Azerbaycan ordusu karşısında büyük hüsrana uğrayınca, önce yalanlarla kara propagandaya sarıldı. Hepsinin de yalan olduğu çok kısa sürede ortaya çıktı. Şimdi de barbarca ve terör estirircesine masum sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alıyor. Sivil yerleşim yerlerinde birçok masum insanın ölümüne neden oluyorlar. Ermenistan sivilleri hedef alarak bu şekilde savaş suçu işliyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım” dedi.

“Çocuk, kadın, yaşlı demeden masum sivilleri açıkça hedef alan Ermenistan yöneticileri başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında mutlaka önümüzdeki dönemde yargılanacaktır” diyen Akar, “Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ermenistan daha fazla insanlık suçu işlemeden işgal ettiği toprakları derhal boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, bölgeye getirdiği paralı askerleri, teröristleri de bir an önce bölgeden çıkarmalıdır. Ayrıca 30 yıl boyunca işgale sessiz kalanlar Ermenistan'ın bu yüzünü görmeli ve işgal edilen toprakların gerçek sahiplerine verilmesi için çaba sarf etmelidir” diye konuştu.